Mais de metade do país vai estar sob aviso laranja no domingo, com previsão de trovoada e rajadas de vento, indicou, neste sábado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, entre as 12:00 e as 21:00 de domingo, haverá maior probabilidade de trovoada nos distritos de Braga, Viana do Castelo, Bragança, Vila Real, Porto, Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Santarém e Portalegre.

Em todos estes distritos estão previstos ainda aguaceiros, por vezes fortes e de granizo, também no período entre as 12:00 e as 21:00.

No domingo, a temperatura máxima irá variar, nestes distritos, entre os 33 graus de Santarém e os 24 graus da Guarda.

No restante território, continental e ilhas, a previsão é de céu limpo ou pouco nublado.

Já neste sábado houve registo de chuva forte e queda de granizo nestes mesmos distritos, como dão conta os vários vídeos partilhados na conta de Twitter Meteo Trás-os-Montes.