A maternidade Alfredo da Costa vai ter a urgência "encerrada" durante todo o dia de hoje por causa da falta de anestesistas.

A informação é avançada pelo semanário Expresso, que diz que no sábado, ao final do dia, a diretora clínica da maternidade deu ordens para que fossem recebidas apenas mais três grávidas.

No entanto, esse número foi mesmo ultrapassado durante a madrugada e a maternidade Alfredo da Costa deixou de ter capacidade de resposta para mais pacientes.

Já este domingo, às 8:00 horas, com apenas um anestesista de serviço, foi decidido "fechar" as portas da urgência até ao final do dia, avança o mesmo órgão.

Durante a madrugada, os clínicos da maternidade já tinham tentado transferir uma grávida, que deu entrada às 6:00 horas, para outra unidade hospitalar.

Foram contactados cinco hospitais da área da Grande Lisboa, entre eles o Santa Maria, Amadora-Sintra e São Francisco Xavier, mas todos deram resposta negativa.