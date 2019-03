A portuguesa Sílvia Nunes foi galardoada com o prémio britânico Great British Care Awards, na categoria de melhor enfermeira pela inovação, criatividade e atenção no trabalho, anunciaram hoje os organizadores.

Os prémios nacionais foram atribuídos numa cerimónia na sexta-feira com mais de um milhar de profissionais de enfermagem e cuidados de saúde em Birmingham que tinham sido vencedores nas suas respetivas regiões.

A enfermeira portuguesa, de 33 anos e natural de Vila do Conte, chegou ao Reino Unido em 2014 para procurar trabalho na sua área porque não conseguiu encontrar um trabalho como enfermeira em Portugal.

We have a winner! Nurse of the Year @GBcareawards is our own Silvia Nunes from Ford Place! This is a huge achievement in a highly competitive category! Well done Silvia! We are so proud of you 🌟🎉👏🏆🥇 pic.twitter.com/olIE23Tlr2