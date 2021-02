A TVI24 está de parabéns já na sexta-feira, ao comemorar 12 anos de emissão, mas quem recebe a prenda são os nossos telespectadores, com uma nova grelha de programação.

Anselmo Crespo, diretor de Informação da TVI, quer marcar a diferença através de pessoas e conteúdos que acrescentem valor e espírito crítico. E adianta que, com a nova grelha, “mostramos que sabemos para onde queremos ir e onde queremos chegar”.

De segunda a sexta-feira, chega o novo programa da manhã, "Hoje é Notícia", com apresentação de Raquel Matos Cruz.

O programa começa às 10h00 e, até ao meio-dia, vai dar voz às opiniões dos espectadores. Os principais temas da atualidade podem ser comentados por telefone, através do WhatsApp e das redes sociais.

À tarde, chegam "Os Quatro". Entre as 16h00 e as 18h00, a atualidade volta a ser discutida, mas mais na perspetiva do comentário e da explicação.

“Os Quatro” será conduzido por Ana Sofia Cardoso e conta com um painel de jornalistas experientes: Anabela Neves, Pedro Santos Guerreiro e Filipe Santos Costa.

As noites da TVI24 vão contar com "O Dilema", às 23h00, com apresentação de Carla Moita ou João Póvoa Marinheiro.

Os temas podem ser nacionais ou internacionais, desde que permitam ouvir os argumentos contra e a favor de Rogério Alves, Francisco Mendes da Silva e Miguel Guedes.

A partir da meia-noite, a TVI24 avança para a “Primeira Hora”, um olhar que antecipa o dia com a ajuda das primeiras páginas dos jornais nacionais e internacionais, conduzido por João Pedro Rodrigues.

A Circulatura do Quadrado vai continuar nas noites de quarta-feira.

Os sábados

Às 10h30 há “Cool Box”, o novo programa de Cultura Pop, conduzido por Maria João Rosa e Vítor Moura.

À tarde temos "DOC24 - Originais", documentários e reportagens de grande conhecimento e de assuntos que importam a todos, com a marca da TVI e das grandes televisões e produtoras mundiais.

Às 18h00 chegam “Os Economistas”, em que Vasco Rosendo e um naipe de comentadores especialistas - Pedro Santos Guerreiro, António Costa e Paulo Ferreira - trazem a economia real para a televisão. Vão analisar os grandes temas da economia nacional e internacional e entrevistar os diversos players do mercado.

Às 23h00 é a vez de “A Lei da Bolha" . O pior e o melhor da semana vão ser tema do novo programa de análise política, com moderação de Filipe Santos Costa e os comentários de Sérgio Sousa Pinto e Sebastião Bugalho.

Os domingos

Às 15h00, chega “Emergência Nacional”, com Miguel Fernandes, um segmento de média reportagem sobre o trabalho das polícias, casos de justiça e de sociedade que estão na frente da atualidade.

Pelas 17h00 há “Contas Redondas”. Marco António e Alda Martins prometem traduzir a economia, ajudando o cidadão comum a perceber termos complexos e dando dicas para resolver problemas.

O Desporto

O desporto da TVI24 estreia um novo programa na próxima segunda-feira: "Temos aqui um caso".

Todas as segundas-feiras, às 22h00, Rui Pedro Braz e Joaquim Sousa Martins convocam os factos desportivos da semana e prometem analisar a jornada, a arbitragem, o golo.

O Maisfutebol muda para os domingos à noite, às 22h30, com a habitual apresentação de Cláudia Lopes, o regresso de Pedro Ribeiro e os comentários de Pedro Barbosa, Nuno Gomes, Costinha e do ex-árbitro Pedro Henriques.

O Mais Bastidores mantém-se nas tardes da TVI24, de segunda a sexta-feira.