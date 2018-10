O braço-de-ferro com o Governo vai em longos meses e os professores já pararam 50 dias só nestes primeiros dez meses do ano, se contabilizarmos a greve de quatro dias que começou esta semana.

As reivindicações são sempre as mesmas: os docentes não abdicam de que todo o tempo de serviço congelado nos últimos anos conte para as progressões na carreira. Ou seja, nove anos, quatro meses e dois dias não são para apagar.

A primeira greve de 2018 foi de quatro dias e decorreu entre 13 e 16 de março, com adesão entre 70 e 75%, segundo a Fenprof.

O segundo período de paralisação foi mais longo, entre 4 de junho e 31 de julho, com a greve às avaliações. Dez estruturas sindicais que incluíram a Fenprof e a FNE deram essa greve por terminada a 13 de julho, prometendo voltar à carga no início do ano letivo, como se está a ver agora, mas na altura o STOP (Sindicato de Todos os Professores) decidiu prolongar a paralisação até 31 de julho. Ou seja, mais 42 dias.

Já com novo ano letivo a decorrer, este mês os docentes voltam a parar mais quatro dias, entre esta segunda-feira e quinta-feira, e agendaram uma manifestação nacional para o feriado do 5 de outubro.

28% do tempo em greve

Juntando tudo, nestes primeiros dez meses do ano já houve 50 dias de paragem. É certo que nem em todas as regiões do país houve greve no mesmo dia, mas a classe docente acabou por parar, em média, cinco dias úteis por mês.

Ora, estamos a três meses de o ano terminar. Se fizermos contas aos dias de trabalho mensais, excluindo feriados e dias de férias, até à próxima sexta-feira, em 180 dias de trabalho possíveis, 50 foram de greve. Ou seja, cerca de 28% do tempo.

Muito mais do que em 2017, ano em que houve apenas dois dias de greve nacional: a 21 de junho, época de exames, e a 15 de novembro, com uma concentração na Assembleia da República.

Ultimato e ameaça

Outubro já iniciado, neste primeiro dia de greve de uma semana de paralisações, a Fenprof veio dizer que os níveis de adesão rondam os 75%, como em março.

O dirigente Mário Nogueira queixou-se que o que se passou na reunião da passada sexta-feira entre o Governo e os sindicatos “foi absolutamente repugnante”.

O Governo desvalorizou toda e qualquer negociação, toda e qualquer linha de diálogo”.

Ficou já o ultimato de que se até 5 de outubro “o Governo não voltar à mesa das negociações e se o tempo de serviço não for contabilizado”, os professores prometem dar a conhecer na sexta-feira – após a manifestação nacional - outras ações de luta.

Esse ultimato veio acompanhado de uma ameaça: “Irá haver uma ação que, pelo menos até ao final do período, vai manter-se durante esse tempo todo”.

Caso o Governo decida avançar com um diploma que não garanta a recuperação dos anos reclamados pelos professores, os sindicatos vão “exigir a fiscalização sucessiva do diploma”, por considerarem tratar-se de uma ilegalidade, uma vez que o Orçamento do Estado de 2018 já garantia os nove anos e quatro meses.