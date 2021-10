A Diretora-Geral de Saúde anunciou esta sexta-feira em conferência de imprensa que Portugal tem 3 milhões de vacinas para a gripe disponíveis para o processo de inoculação.

“O país nunca teve tantas vacinas da gripe como este ano”, afirmou Graça Freitas, explicando que este número servirá para inocular para utentes prioritários, como residentes de lares, profissionais de saúde e grávidas.

Portugal está a entrar em plena época de vacinação contra a gripe e a DGS afirma que espera que a Organização Mundial de Saúde produza em pouco tempo informação que permita aos países administrar no mesmo tempo de vacinação as duas vacinas - a da gripe e a da covid-19, que na próxima semana avança para a terceira dose.

“Seria ótimo para as pessoas e também é muito mais fácil para os nossos enfermeiros e tal. Esperamos ansiosamente”, disse a Diretora-Geral de Saúde, salientando que o país já fez 130 mil inoculações contra a gripe.

Graça Freitas elogiou ainda o processo de vacinação contra a covid-19, num momento em que o país cumpre cerca de dois anos de pandemia. A “atividade pandémica tem sofrido fases de alívio e de agravamento, agora é ligeira e moderada. Isso não nos dispensa de continuarmos atentos e a fazer avaliação do risco”.

“Portugal tinha vacinas, um plano que concretizou metas através de organização e liderança e também cooperação entre o Ministério da Saúde e setores autárquicos”, disse, destacando que “é com esta organização que atingimos valores na ordem dos 85% de taxa de cobertura vacinal. Estamos nos melhores países do mundo, senão nos melhores”.

Esta atenção deve ter em conta ainda a duração da imunidade. Baltazar Nunes, epidemiologista do INSA, afirmou que os estudos realizados em Portugal mostram que a efetividade contra a infeção sintomática tem estado em linha com resultados também realizados com outros países, ou seja “é menor do que a efetividade com resultados mais graves - que incluem hospitalizações e óbitos - tem decaído com o tempo na população com mais de 80 anos.

Contudo, a efetividade contra a doença grave, no grupo etário dos 65 aos 79 anos, não tem registado diminuições da efetividade, ainda que a monitorização tenha sido feita num espaço de tempo menor.