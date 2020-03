A Groundforce negou, nesta terça-feira, ter qualquer trabalhador infetado com Covid-19, depois de o Sindicato dos Trabalhadores dos Aeroportos Manutenção e Aviação (STAMA) ter avançado que havia um caso suspeito no aeroporto de Lisboa.

A Groundforce Portugal está a acompanhar e a seguir as recomendações da Direção-Geral de Saúde para a contenção da COVID-19. A nossa prioridade é, desde o primeiro momento, garantir a segurança e a proteção de passageiros e de colaboradores. Não temos, até ao momento, nenhum caso confirmado de COVID-19, pelo que a informação avançada pelo Sindicato do Trabalhadores dos Aeroportos Manutenção e Aviação não corresponde à verdade", diz a empresa, em comunicado.

Na segunda-feira, o STAMA chegou a confirmar a existência de um caso positivo entre os trabalhadores da Groundforce a operar no aeroporto de Lisboa, situação essa que mais tarde descreveria como "potencial infetado".

Também na segunda-feira a Portway, a operar no aeroporto do Porto, confirmou o primeiro caso na empresa, de uma trabalhadora, já depois de dois formandos, que não estiveram no edifício do Francisco Sá Carneiro, também terem acusado positivo para Covid-19.

A Direção-Geral da Saúde anunciou, esta manhã, que o número de infetados em Portugal subiu para 448.