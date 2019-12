Um morto e um ferido grave foi o resultado do despiste de uma moto-quatro ocorrido esta segunda-feira, pelas 16:00, no concelho de Manteigas, no distrito da Guarda, informou a proteção civil.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, a informação inicial apontava para dois feridos graves, mas, posteriormente, confirmou-se o óbito de um homem com cerca de 58 anos.

O óbito "foi declarado às 18:30, no local, pela equipa médica", disse a fonte à agência Lusa.

Ainda de acordo com o CDOS, o ferido grave é um homem com cerca de 32 anos, genro da vítima mortal, que foi transportado num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o serviço de urgências do Hospital Sousa Martins, na Guarda.

As circunstâncias em que o acidente ocorreu estão a ser investigadas pelas autoridades policiais, segundo a fonte.

Foram mobilizados para o local do acidente 15 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Manteigas, da GNR e do INEM, apoiados por sete viaturas e um helicóptero.