A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, identificou e deteve um homem com 28 anos de idade, fortemente indiciado pela prática reiterada, ao longo de vários anos, do crime de pornografia de menores agravado.

Na sequência de uma busca domiciliária previamente autorizada para o efeito pelas competentes autoridades judiciárias, foram intersetadas e apreendidas, na posse do suspeito, na cidade da Covilhã, mais de duas dezenas de milhar ficheiros informáticos contendo material pornográfico envolvendo menores de 14 anos de idade, alguns dos quais de muito tenra idade.

Das várias diligências de investigação foi possível apurar que o homem acede há vários anos a diversos sítios na Internet de pornografia de menores. A Polícia Judiciária acredita que o suspeito importava esses conteúdos, via download, para depois os partilhar no espaço virtual, recorrendo a determinados canais específicos de troca de ficheiros, mas também às mais comuns redes sociais, como o Skype ou o Hangouts da Google.

O detido vai agora ser presente a tribunal, onde será interrogado e lhe serão aplicadas as eventuais medidas de coação.