Um incêndio de grandes dimensões deflagrou esta quarta-feira perto da Serra da Malcata, no concelho do Sabugal.

Segundo apurou a TVI24 junto do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) da Guarda, o alerta para o fogo foi dado às 17:36.

As chamas lavram numa zona de mato, sem colocar habitações em perigo.

Cerca das 19:30 estavam no local 177 operacionais, auxiliados por 42 viaturas e dez meios aéreos.

O presidente da Junta de Freguesia de Malcata, João Vítor, referiu à Lusa que as chamas, embora anunciadas como tendo tido origem na área da sua freguesia, "estão mesmo no limite dos concelhos do Sabugal e de Penamacor", na zona da freguesia de Meimão (Penamacor).