Um homem de 47 anos ficou esta terça-feira ferido com gravidade na sequência de um acidente de trabalho ocorrido numa pedreira no concelho de Aguiar da Beira, distrito da Guarda, segundo fontes da proteção civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda disse à agência Lusa que o alerta para o acidente foi dado pelas 16:25.

Segundo António Ferreira, comandante dos Bombeiros Voluntários de Aguiar da Beira, o trabalhador "caiu de uma altura de cinco a seis metros".

Ele estava num corte da pedreira, deve-se ter distraído e caiu no corte", relatou.

O responsável adiantou que o homem "ficou politraumatizado" e foi transportado para o hospital de Viseu, acompanhado pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER)" daquela unidade de saúde.

Estiveram no local do acidente 18 elementos e seis viaturas dos Bombeiros Voluntários de Aguiar da Beira, da VMER de Viseu, do veículo de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Moimenta da Beira e da GNR, segundo o CDOS da Guarda.