Um homem de 39 anos foi detido "em flagrante delito" na quarta-feira pela GNR, nas Caldas das Taipas, em Guimarães, por violência doméstica, anunciou esta quinta-feira aquela força militar.

Em comunicado enviado à Lusa, a GNR explica que a detenção foi feita através do Posto Territorial daquela localidade e "no seguimento de uma denúncia de violência doméstica" na residência de um casal com dois filhos menores.

"Após uma rápida intervenção dos militares, foi possível efetuar a detenção do suspeito que, no momento, se encontrava alterado e a ameaçar a vítima, de 36 anos, por esta se queixar de ter sido agredida na zona da cabeça".

A vítima foi "encaminhada para uma unidade hospitalar com ferimentos na cabeça" e o detido vai ser presente ao Tribunal Judicial de Guimarães.