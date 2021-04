Dois homens envolveram-se em confrontos com um segurança da empresa privada da Central de Camionagem, em Guimarães. A cena de violência aconteceu na sexta feira e as as imagens andam a circular pelas redes sociais.

Os homens estariam a tentar entrar na central de camionagem sem máscara e foram confrontados pelos funcionários e por um vigilante de empresa de segurança privada.

Uma das pessoas que aparece nas imagens é um ex-recluso.

A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais esclarece "que está a par das imagens que correm nas redes sociais, nas quais é reconhecível um ex-recluso (libertado em fim de pena) do estabelecimento prisional de Guimarães" e avança que "as situações de desordem na via pública são da competência dos órgãos de polícia criminal".

Mas a TVI sabe que a PSP não foi chamada ao local e que até agora não tem qualquer participação do sucedido.

A TVI contactou também a empresa de segurança privada: "A 2045 confirma a ocorrência referida que envolve um vigilante da nossa empresa. O elemento da segurança que na altura se encontrava no local encontra-se agora em fase de inquérito interno de acordo com os procedimentos instituídos pela 2045".

A Câmara de Guimarães pediu à empresa um relatório para averiguar o se passou.