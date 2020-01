Um corpo de um homem foi encontrado, esta quarta-feira, no Rio Ave, no mesmo local onde foram feitas buscas por homem desaparecido, confirmou fonte do CDOS de Braga à TVI24.

Um popular ia a fazer uma caminhada quando percebeu que estava um cadáver no meio do rio na localidade de São Cláudio do Barco, em Guimarães. O corpo foi descoberto onde, de acordo com fonte no local, foi encontrado o telemóvel do homem de 61 anos que está desaparecido desde 8 de janeiro.

De acordo com fonte do CDOS de Braga, "existe a probablidade" de se tratar do mesmo homem, mas a identidade ainda não foi confirmada.

O homem desaparecido reside em Creixomil, concelho de Guimarães, e saiu de casa na noite do dia 8, de carro, alegadamente para visitar um cliente em Caldas das Taipas, e desde então nunca mais foi visto.

O Ministério Público está a investigar o desaparecimento.

No local estão oito operacionais apoiados por três veículos dos Bombeiros das Taipas e da GNR.