Um estudo sobre a venda de hambúrgueres de uma marca portuguesa no Dubai garantiu ao sírio Majed Razouk o primeiro título de mestre atribuído pela Coimbra Business School (CBS) a um estudante com estatuto de refugiado.

Razouk vive em Portugal desde 2018 e defendeu na terça-feira o estudo que elaborou sobre o processo de internacionalização da H3 no Dubai. Resultado: 17 valores no final do mestrado “Marketing e Negócios Internacionais” da CBS, que frequentou através da Plataforma Global para os Estudantes Sírios, criada pelo antigo presidente Jorge Sampaio.

É muito gratificante para a nossa escola fazer parte do sucesso do Majed. (...) É a melhor homenagem que podemos prestar a Jorge Sampaio, dias depois do seu falecimento”, afirma o presidente da CBS - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra.

Para Pedro Costa, ter Majed Razouk como aluno é “uma grande satisfação”, sendo o mestrado concluído “uma homenagem à visão profundamente humanista da sociedade” de Jorge Sampaio e ao empenho dedicado por este “no acolhimento dos refugiados”.

O sírio apresentou uma dissertação sobre a possibilidade de alargamento da marca H3 a outros territórios. Focando-se no mercado do Dubai, Majed analisou a viabilidade de penetração da marca portuguesa naquele emirado.

Apaixonei-me pela história, pelo projeto e pela comida do H3, tendo-a ligado ao local globalizado e muito competitivo que é hoje o Dubai”, afirma Majed Razouk. Recorrendo à estatística e outros métodos científicos, o novo mestre analisou a concorrência de marcas do setor e concluiu quais as melhores zonas para a H3 expandir o negócio na cidade do Dubai.

Conseguiu fazer um estudo adaptado à sua cultura de raiz, interligando realidades sírias”, sublinha o orientador, Victor Santos.

O docente destaca ainda o exemplo “de perseverança, de trabalho e de vontade” do estudante sírio, que ultrapassou as dificuldades iniciais da língua e definiu todos os parâmetros do trabalho, recorrendo a contactos que tem no Dubai.

Para mim, foi uma aprendizagem e uma honra ter sido seu orientador”, afirma Victor Santos.

Majed Razoul nasceu em 1992 e estudou Direito na Síria, área em que tem experiência profissional. Segundo a informação prestada pela CBS, durante a guerra no país natal, fugiu para Beirute, onde trabalhou em cozinhas.

Foi um momento complicado, mas uma experiência muito enriquecedora. Aliás, foi esse gosto que desenvolvi pela cozinha que me levou ao tema da dissertação de mestrado”, conta Mejad.

Um primo residente em Lisboa aconselhou-o a viajar até Portugal para continuar a estudar, o que aconteceu em 2018. Com bons resultados.

As pessoas respeitam-nos enquanto refugiados e são muito compreensivas. Isso foi fundamental para todo o processo”, conclui o jovem, que entrou na CBS no quadro de um protocolo entre o Instituto Politécnico de Coimbra e a Plataforma Global para os Estudantes Sírios.