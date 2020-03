Uma idosa morreu e outras cinco pessoas ficaram desalojadas num incêndio ocorrido esta segunda-feira numa habitação em Sobral da Adiça, no concelho de Moura (Beja), disseram fontes da GNR e da Proteção Civil.

A fonte da GNR indicou à agência Lusa que a vítima mortal é uma mulher com idade entre 80 e 90 anos.

Os cinco desalojados ficam temporariamente em casa de familiares, de acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja.

Segundo a GNR, a Polícia Judiciária esteve no local e vai investigar as circunstâncias do incêndio.

O alerta para o CDOS foi dado às 14:54 e as operações de socorro mobilizaram os Bombeiros Voluntários de Moura, além da GNR, num total de 21 elementos, apoiados por nove veículos.