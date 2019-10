Uma hamburgueria de Loulé ficou completamente destruída, na madrugada desta terça-feira, na sequência de um incêndio que deflagrou no interior do edifício. Três pessoas que viviam perto do restaurante tiveram de ser retiradas de casa por precaução. A Polícia Judiciária está a investigar.

O alerta foi dado às 04:32. Uma patrulha da Guarda Nacional Republicana (GNR) passava pelo local quando verificou um foco de incêndio na hamburgueria.

Não há registo de feridos, mas o estabelecimento ficou completamente destruído pelas chamas. O piso superior do prédio também foi afetado pelo fogo, mas naquele momento ninguém se encontrava no edifício. No local estiveram os bombeiros de Loulé e a GNR.

O incêndio foi dado como extinto cerca das 07:00.