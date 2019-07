A PSP deteve nove pessoas por tráfico de estupefacientes na Nazaré e apreendeu dezenas de milhares de doses de haxixe e cocaína, que valeriam milhares de euros se fossem vendidas no mercado ilícito, foi anunciado esta quinta-feira.

Numa operação realizada entre 22 de maio e 10 de julho, a PSP deteve fora de flagrante delito oito homens e uma mulher, entre os 20 e os 50 anos, dando assim cumprimento a oito mandados de detenção, refere o comunicado daquela força de segurança agora divulgado.

Com as detenções, a PSP acredita ter “desmembrado um grupo com importância na atividade de tráfico de estupefacientes” na região da Nazaré e Alcobaça, no distrito de Leiria.

Em buscas realizadas às residências e às viaturas dos suspeitos, a PSP conseguiu apreender mais de 19 quilogramas de haxixe, que dariam para 38.641 doses individuais e 6,4 gramas de cocaína (64 doses), que valeriam milhares de euros, segundo disse fonte da PSP à agência Lusa.

Foram ainda apreendidas 2,5 gramas de MDMA (25 doses), 10,6 gramas de “produto de corte” e diversos objetos utilizados nas atividades de corte e pesagem da droga.

A PSP apreendeu ainda mais de três mil euros em dinheiro, uma arma de fogo e várias munições, três automóveis, 10 telemóveis, seis televisores, quatro computadores portáteis e diversos objetos que os detidos teriam adquirido com o rendimento oriundo da atividade de tráfico.

A operação teve como principais objetivos combater o tráfico de droga na região da Nazaré e Alcobaça e incrementar o sentimento de segurança nas populações.