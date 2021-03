O coordenador da Task Force para o Plano de Vacinação, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, afirmou, esta quarta-feira, que espera concluir a vacinação de pessoas com mais de oitenta anos e de pessoas com mais de 50 anos com comorbilidades.

As declarações foram feitas em resposta a uma questão do deputado PSD Ricardo Batista Leite, na Assembleia da República, na Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença COVID-19 e do processo de recuperação económica e social.

No final do Verão teremos certamente mais de 70 por cento da população vacinada com a primeira dose. Vamos ter uma velocidade de vacinação na ordem dos 60 mil por dia, ainda em abril. Não temos mais vacinas para fazer mais do que isso”, revelou.

No entanto, não descarta "contratempos" no decorrer da operação de vacinação, sublinhando que "quem está a pensar que este processo será isento de falhas está a pensar mal".

Questionado sobre como interpreta a questão de vacinar a comunidade educativa quando há idosos por vacinar, o vice-almirante garantiu que "a prioridade está em salvar vidas, mas também há uma prioridade sob a resiliência”, mantendo a "coerência da estratégia através da percentagem de vacinas alocada".

A comunidade escolar vai ser vacinada quando o salvar vidas já estiver salvaguardado a quase 100%. Até dia 11 de abril queremos concluir vacinação de pessoas com mais de oitenta anos e pessoas com mais de 50 com comorbilidades”, afirmou.

Ainda assim, o coordenador da Task Force admite que “poderão sobrar algumas bolsas de contactos que tenham falhado". Para conseguir contactar esses grupos, a Task Force está a trabalhar juntamente com as autarquias e com a GNR.

Sobre a utilização da vacina da AstraZeneca no país, Gouveia e Melo esclareceu que Portugal decidiu guiar-se pelas indicações do regulador europeu, que afirma que a vacina é segura e "as suas vantagens superam os riscos". Gouveia e Melo criticou ainda aquilo que diz serem "movimentos que não se conseguem compreender” contra vacina, que aparentam ser "de outra ordem" que não clínica.

Recorde-se que, esta terça-feira, a Task Force adiantou que vacinação em massa contra a covid-19 prevê que as próprias pessoas a vacinar possam auto agendar a toma da vacina com a sua inscrição numa plataforma digital.

Segundo a estrutura liderada pelo vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, os 150 Centros de Vacinação Covid-19 (CVC), que deverão estar em funcionamento no segundo trimestre, estão a ser projetados para “um mais fácil acesso das pessoas”, com a sua localização a ser definida em articulação entre as administrações regionais de saúde, os agrupamentos de centros de saúde e as autarquias.