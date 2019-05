Um homem de 29 anos foi apanhado em flagrante pela GNR, na quinta-feira, no pinhal de Sines, na posse de mais de mil doses de droga.

O suspeito do crime de tráfico de estupefacientes foi detido no decorrer de uma ação de patrulhamento e vigilância na zona florestal do Areão, quando se encontrava na posse de 800 doses de heroína e 264 doses de cocaína.

Os militares da GNR apreenderam, ainda, três telemóveis, uma balança de precisão e 65 euros em numerário.

O detido permaneceu nas instalações da Guarda e será presente hoje a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal Judicial de Setúbal.