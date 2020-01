Há um segundo avião da companhia portuguesa Hi Fly a caminho da China para resgatar estrangeiros.

O avião, um A340, foi contratado pelo governo do Canadá para resgatar 163 canadianos de Whuan.

Um dos pilotos é português, os outros dois são franceses. Parte da tripulação deste avião é portuguesa e terá de ficar de quarentena no Canadá após o regresso.

A aeronave partiu esta sexta-feira de Bruxelas com destino a Hanói, no Vietnam, de onde seguirá para território chinês. O regresso tem como destino previsto a cidade de Vancouver, no Canadá.