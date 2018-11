O Ministério Público acusou um homem de corrupção ativa por ter oferecido 70 euros a um agente da PSP de Viana do Castelo para não prosseguir com testes de deteção de álcool no sangue, após uma operação de trânsito.

Em declarações hoje à agência Lusa, o segundo comandante da PSP de Viana do Castelo, Raul Curva, explicou que o caso ocorreu em julho e que o homem, de 65 anos, agora acusado pelo Ministério Público (MP), "foi detido por condução sob o efeito do álcool e por tentativa de corrupção de um agente policial".

O responsável adiantou que o homem "foi mandado parar, no decurso de operação de fiscalização rodoviária que decorreu à noite na avenida Capitão Gaspar de Castro", em pleno centro da cidade.

Naquela operação, segundo Raul Curva, o condutor, residente no concelho de Viana do Castelo, foi submetido ao teste qualitativo, vulgarmente designado por teste do balão, que “detetou a existência de álcool no sangue".

O homem foi conduzido à esquadra local da PSP para ser submetido ao teste quantitativo, mais rigoroso que o primeiro, e que veio a confirmar "um valor superior a 1,2 gramas de álcool por litro de sangue".

De acordo com Raul Curva, a tentativa de corrupção do agente aconteceu para evitar o segundo procedimento de pesquisa de álcool no sangue.

O homem colocou o dinheiro em cima da secretária e pediu ao agente que não fizesse o teste. Nessa altura foi informado pelo agente de que se tratava de uma tentativa de corrupção que iria ser comunicada e foi dado ordem de detenção pelos dois crimes", disse.

Na acusação deduzida no passado dia 02, e a que a agência Lusa teve hoje acesso, o MP "imputa-lhe a prática de um crime de corrupção ativa por ter oferecido 70 euros um agente da PSP para que este não prosseguisse com os procedimentos de pesquisa de álcool no sangue a que, como condutor, fora sujeito".

Em outubro, o MP acusou uma mulher de dois crimes de corrupção ativa por oferecer dinheiro a dois agentes da PSP de Viana do Castelo para não fazer o "teste do balão".

Na ocasião, de acordo uma nota da Procuradoria Geral Distrital do Porto, o caso ocorreu em março, na praça Afonso III, no centro de Viana do Castelo.

Segundo a acusação, a mulher "ofereceu dinheiro a dois agentes da PSP quando (…) foi instada a sujeitar-se a fiscalização de pesquisa de álcool e de substâncias psicotrópicas no sangue, com o intuito de que não levassem por diante tal procedimento".