Um homem 47 anos morreu hoje após ser atropelado por um camião na estrada nacional 109, no concelho de Aveiro, disse à Lusa fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro.

O atropelamento ocorreu cerca das 14:00, no viaduto de Esgueira, disse a mesma fonte.

Devido ao acidente, o viaduto de Esgueira esteve cortado ao trânsito durante quase duas horas, nos dois sentidos, para remoção do corpo e limpeza da via.

Segundo a PSP, a circulação automóvel foi restabelecida cerca das 16:00.

No local estiveram elementos dos Bombeiros Novos, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Aveiro e psicólogos do Instituto Nacional de Emergência Médica, além da PSP.