O corpo de um homem de 71 anos foi hoje encontrado a boiar num tanque de rega, perto de Castelo de Vide, no distrito de Portalegre, disse à agência Lusa fonte da GNR.

A mesma fonte indicou que são ainda desconhecidas as causas da morte do homem, que poderá ter morrido por afogamento.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou que o óbito do homem, de nacionalidade australiana, foi declarado no local pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Portalegre.

Segundo o CDOS, o alerta para a ocorrência, registada na Quinta da Fonte, foi dado por um popular, às 20:48, tendo sido mobilizados bombeiros da corporação de Castelo de Vide e a VMER, além da GNR, num total de seis operacionais, apoiados por três viaturas.