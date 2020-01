Um homem de 26 anos morreu esta manhã ao ficar preso numa prensa de rolos de uma fábrica de Ovar, revelou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro.

O acidente deu-se na empresa Valmet, que se dedica ao fornecimento de equipamento industrial para os setores do papel e energia, e que, contactada pela Lusa, não quis comentar o assunto nesta fase.

Fonte oficial do CDOS de Aveiro revelou, contudo, que o auxílio foi solicitado às 08:00 através de chamada para o 112, após o que os bombeiros de Ovar e Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Santa Maria da Feira acorreram à fábrica e encontraram a vítima "totalmente encarcerada numa máquina".

O comandante da corporação de Ovar, João Mesquita, diz que nessa altura "o trabalhador já estava em paragem cardiorrespiratória e, infelizmente, não havia muito a fazer".

Às 10:45 as autoridades policiais ainda procediam a diligências no local para, juntamente com a Autoridade para as Condições do Trabalho, apurarem as causas do acidente.