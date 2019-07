A companhia aérea portuguesa batizou um novo avião com o nome de Carlos Paredes, no dia em que passam 15 anos da morte do virtuoso guitarrista português.

A homenagem, “que celebra o percurso profissional e pessoal do artista”, contou com a atuação de Luísa Amaro, viúva de Carlos Paredes. Na cerimónia estiveram, também, alguns familiares, além do chairman e do CEO da empresa.

Não é a primeira vez que a TAP e Carlos Paredes estão ligados. Em 1990, e no âmbito da comemoração dos 45 anos da TAP, o músico editou um álbum dedicado à companhia aérea. Em “Asas sobre o Mundo”, estão incluídas as faixas “Asas sobre o Mundo” e “Asas da Saudade”, temas exclusivos para a TAP.

Carlos Paredes dá assim o novo ao Airbus A320neo, que fará parte da frota de médio curso da TAP.

O primeiro voo do novo aparelho será realizado esta quarta-feira às 08:05, numa ligação entre Lisboa e Viena.

O nome de Carlos Paredes junta-se a um conjunto de ilustres portugueses. Amália Rodrigues, Camões, Almada Negreiros ou Sophia de Mello Breyner são apenas alguns nomes que já figuram nos aviões da TAP.