As homenagens realizadas pelos amigos e familiares às três vítimas mortais do violento acidente na Segunda Circular, em Lisboa, ficaram marcadas por momentos de grande tensão com agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP).

A TVI24 sabe que a PSP reforçou as equipas junto dos cemitérios dos Prazeres, da Amadora e dos Olivais, onde se realizaram os vários funerais.

Nas imagens é possível ver a polícia a recuar caminho e o carro de patrulha a ser completamente cercado por motards. Um dos agentes chega mesmo a puxar uma arma numa tentativa de neutralizar a situação. Há momentos em que é visível alguns dos agentes rodeados de pessoas.

Também é audível o barulho em excesso provocado pelos motociclitas. Estes incidentes ocorreram na zona da Amadora.

Na quarta-feira a TVI24 também revelou um vídeo exclusivo que mostrava uma multidão com motas à porta do Cemitério dos Prazeres e, pelos menos sete desses veículos, a entrar no interior do cemitério.

No último domingo, um "movimento espontâneo" de um grupo de pessoas, amigos e familiares das vítimas, fez cortar o trânsito na Segunda Circular, precisamente no local do acidente, em homenagem às vítimas.

A PSP estima que tenham participado 150 viaturas e 500 pessoas. Cerca de 70 dessas viaturas já estão identificadas.