Um homem matou outro à pedrada, esta segunda-feira à tarde, em Miratejo, uma localidade da freguesia de Corroios, no Seixal e incendiou um prédio com habitantes lá dentro, apurou a TVI.

A vítima tinha 65 anos e, segundo testemunhas, "não fazia mal a ninguém".

Por causa do incêndio, tiveram de ser retiradas 19 pessoas e dois adultos e duas crianças foram levadas para o hospital.

O suspeito de 47 anos, que terá cometido o homicídio à pedrada, foi detido pela PSP à porta do prédio e estaria alcoolizado.

O incêndio já foi extinto.

No local estiveram meios da PSP, do INEM e dos Bombeiros do Seixal.