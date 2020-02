A Polícia Judiciária identificou, lozalizou e deteve, esta segunda-feira, um homem suspeito de ter atingido o irmão com um catana, causando-lhe graves ferimentos na zona da cabeça e braços em Ponte de Sôr.

Ao suspeito, de 41 anos, recaem "fortes indícios da prática do crime de homicídio, na forma tentada".

