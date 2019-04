O tribunal decretou a prisão preventiva do homem suspeito de ter atingido mortalmente a tiro outro, no domingo de manhã, num bar de praia em Aljezur, no Algarve, disse à Lusa fonte policial.

O homem é suspeito de se ter dirigido a um bar na praia do Amado com a cara coberta e, motivado por um conflito antigo, ter disparado mortalmente sobre outro homem, tendo depois fugido do local.

Apesar de ter tentado encobrir a sua identidade, foi localizado horas depois do crime na sequência de uma investigação conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal de Portimão da PJ com a colaboração da GNR de Portimão e Aljezur.

O detido, de 41 anos, é suspeito dos crimes de homicídio qualificado e detenção de arma proibida e terá sido motivado pela "conflitualidade existente entre o autor e vítima, que já decorria há vários anos", de acordo com a Polícia Judiciária.

A polícia destacou a colaboração da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Portimão e Aljezur para a identificação do alegado autor do homicídio, ocorrido ao final da manhã de domingo no interior de um bar localizado na praia do Amado, concelho de Aljezur.