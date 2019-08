Um homem de 33 anos foi morto à facada, em Vila Verde dos Francos, Alenquer, este domingo. A mulher da vítima é a principal suspeita do homicídio, alegando ser vítima de violência doméstica.

A TVI apurou junto do CDOS de Lisboa que a ocorrência foi registada na Rua da Escola, Vila Verde dos Francos, pelas 21:29 horas.

Para o local foram chamados o INEM de Vila Franca de Xira, GNR de Alenquer, os bombeiros de Mercena e a PJ.

A TVI conseguiu apurar também que a vítima era natural de Pragança, em Vila Verde dos Francos, e vivia com a esposa na Portela do Sol.

Depois de ter sido esfaqueado – alegadamente pela companheira, de 30 anos -, o homem meteu-se no automóvel e conduziu até um café da aldeia vizinha de Vila Verde dos Francos, também no distrito de Lisboa, para pedir ajuda, explicou à agência Lusa fonte policial.

Alertadas as autoridades, a vítima, de 33 anos, foi sujeita a manobras de reanimação, mas acabou por não resistir aos ferimentos e morreu dentro da ambulância à porta do café.

As autoridades policiais deslocaram-se à residência do casal e encontraram a mulher com sangue.

A arguida admitiu às autoridades ter sido a autora da facada, justificando que era vítima de violência doméstica, e foi detida pela Polícia Judiciária.

O casal tem dois filhos, que não presenciaram o crime e que foram entregues a familiares da arguida.

A Polícia Judiciária está a investigar o caso e as causas do crime.