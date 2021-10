Morreu, esta terça-feira, a jovem de 18 anos que estava hospitalizada em estado muito grave após ter sido atingida a tiro, no domingo, junto à estação de Martingança-Gare, no concelho de Alcobaça, no distrito de Leiria.

A vítima foi atingida na cabeça com uma arma de fogo, numa altura em que “estaria ou na estação do comboio ou nas suas imediações”. Devido à gravidade do seu estado de saúde a vítima foi transportada de helicóptero para o hospital de Coimbra.

Segundo o que a TVI conseguiu apurar junto de fontes familiares, a Polícia Judiciária continua a tentar averiguar as circunstâncias em torno deste crime, mas são muitas as dúvidas acerca deste homicídio.