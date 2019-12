A Polícia Judiciária (PJ) deteve uma mulher suspeita de um crime de homicídio na forma tentada ocorrido há três meses numa discoteca de Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, informou esta segunda-feira aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ refere que a mulher, de 37 anos, foi detida fora de flagrante delito, no passado sábado.

Segundo a Judiciária, os factos ocorreram na madrugada do dia 7 de setembro, no interior de um estabelecimento de diversão noturna, em Nogueira da Regedoura, no concelho de Santa Maria da Feira.

Na ocasião, a arguida, movida por ciúmes, terá agredido a vítima com uma arma branca na região do pescoço, tendo sido impedida por elementos da segurança de prosseguir com as agressões”, refere a mesma nota.

A detida, que tem antecedentes criminais pela prática do crime de condução sem habilitação legal, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.