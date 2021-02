O pai de Valentina acusa a madrasta, Márcia, de ter desferido as agressões que mataram a menina. Em tribunal, esta quarta-feira, na primeira sessão de julgamento, Sandro diz que só deu "umas palmadas" no rabo da criança.

Perante as questões do juíz presidente, António Alberto Marques, Sandro garantiu que "nunca agrediu ninguém lá em casa". Confirma que confrontou a menina com alegados contactos sexuais na escola e, quando a menina admitiu, lhe deu "umas palmadas". O arguido confirma ainda que a menina confessou alegados abusos por parte do padrinho e, perante isso, deu-lhe "umas palmadas", ralhou com ela e colocou-a de castigo.

Sandro nega os factos constantes da acusação. Diz que não foi ele que levou Valentina para a casa de banho e a queimou com água a ferver. Diz que estava a dormir e acordou com os gritos da menina e, quando chegou à casa de banho, "a Márcia já estava com a Valentina dentro da água quente".

"A torneira estava ligada e a Valentina estava lá dentro. (...) Quando cheguei lá, vi que ela estava a começar a desfalecer agarrei a nos ombros e começou a ter espasmos. Levei-a para a cozinha para debaixo da janela. Ficou sentada ao meu colo, numa cadeira da cozinha", contou.

O arguido diz ainda que "Márcia também deu murros em várias partes do corpo" da criança, "dois dias antes de a ter posto na água".

Acusou ainda Márcia de ter desferido os murros na cabeça de Valentina que terão ditado a morte da criança e disse que isso aconteceu na sua presença. Assegurou que a tentou impedir, afastando-a.