A Polícia Judiciária (PJ) deteve hoje o suspeito de matar um homem de 34 anos com uma arma branca no domingo, à noite, em Cête, no concelho de Paredes, distrito do Porto, disse uma fonte policial.

O detido, referiu a fonte à agência Lusa, é um homem de 36 anos, residente em Paredes, tal como a vítima mortal.

O crime ocorreu pelas 22:00 de domingo, na sequência de uma desavença à porta de um café, e o agressor pôs-se em fuga.

A GNR foi a primeira força a ser chamada ao local, mas o caso transitou para a alçada da PJ, que efetuou a detenção do alegado homicida durante uma operação desenvolvida na manhã de hoje.