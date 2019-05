Telma Brás, uma portuguesa natural do distrito de Braga, foi esfaqueada até à morte, alegadamente pelo marido, Ilton Rodrigues, de 48 anos e nacionalidade brasileira. Segundo a NBC Boston, Rodrigues foi detido e vai aguardar julgamento na prisão, devendo começar a ser julgado no próximo dia 11 de junho.

O crime aconteceu na casa onde o casal vivia com os dois filhos, uma adolescente de 17 anos e um rapaz de 7, em Stoughton, Massachusetts. Ambos estavam em casa na noite do crime.

De acordo com as autoridades do condado de Norfolk, Rodrigues terá esfaqueado a mulher antes de se tentar suicidar. Foi a filha mais velha do casal que, apercebendo-se de uma discussão entre os pais, pediu ajuda a um familiar, que acabou por chamar a polícia. Jennifer Blair, do Ministério Público, disse à NBC que os agentes chamados se depararam com uma cena de extrema violência quando chegaram ao apartamento onde vivia o casal. Nenhuma das crianças ficou ferida.

O alegado autor do crime teve de ser submetido a uma cirurgia, na sequência da tentativa de suicídio.

Segundo o Brazilian Voice, um jornal da comunidade brasileira nos EUA, Ilton Rodrigues - que se declarou inocente perante o juiz - é natural da região de Nova Venécia, no estado do Espírito Santo. Trabalhava na empresa de jardinagem do irmão e a portuguesa numa empresa de limpezas domésticas.

Ilton Rodrigues não tinha antecentes criminais e não havia, na família, historial de violência doméstica, ainda que pessoas próximas do casal tenham dado conta de comportamentos controladores e obsessivos do brasileiro sobretudo em relação à mulher e à filha mais velha.

Ilton Rodrigues e Telma Brás terão chegado aos Estados Unidos em 2014, depois de viverem em Portugal.