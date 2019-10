As autoridades registaram, esta terça-feira à noite, um tiroteio, no Bairro Amarelo, no Monte da Caparica, Almada. A TVI apurou que o alerta foi dado pelas 22:10, tendo sido mobilizadas para o local quatro patrulhas da GNR. À chegada das autoridades ao local, os suspeitos dispersaram, não tendo sido possível identificar ninguém.

O caso estará relacionado com outra ocorrência que aconteceu durante a tarde, com uma suposta tentativa de homicídio. Um homem terá disparado sobre outro a quem deveria dinheiro, mas não o conseguiu atingir, porque a alegada vítima se pôs em fuga.