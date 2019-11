Uma família confessou esta quinta-feira em tribunal ter agredido, juntamente com o filho, um casal homossexual em Coimbra, em julho de 2018, e mostrou arrependimento pelo ato praticado.

Pai, mãe e filho são acusados pelo Ministério Público de ofensa à integridade física qualificada, por terem humilhado e agredido em comunhão de esforços dois homens junto do centro comercial Alma, em Coimbra, "devido à orientação sexual" das vítimas, em 14 de julho de 2018.

No começo do julgamento, em que o filho, de 20 anos, não esteve presente (segundo o advogado está a trabalhar em França), os dois arguidos confessaram grande parte da acusação, admitindo que agrediram e insultaram as vítimas depois de os terem visto a dar um beijo na boca.

O pai, de 66 anos, admitiu ter agredido um dos jovens, mostrando-se "arrependido" pelos atos praticados.

Quando questionado pelo advogado de defesa, o arguido referiu que é analfabeto, que não tem acesso a televisão nem a internet e que os pais nunca o ensinaram a aceitar uma relação homossexual.

Já a companheira, de 41 anos, também disse estar arrependida e confirmou grande parte da acusação, negando apenas que tivesse cuspido para a cara de um dos jovens.

Não estamos habituados a ver isto num local público", disse a arguida, referindo que, se não aceitou bem na altura ver um jovem casal homossexual a dar um beijo, hoje diz que, estando "num país livre, as pessoas podem fazer o que quiserem e podem muito bem".

Questionada sobre se fosse um homem e uma mulher a dar um beijo na rua também teria tido a mesma reação, a arguida disse que não.

Durante a sessão, a mulher referiu ainda que, caso o filho também estivesse no julgamento, confessaria os atos dos quais é acusado.

Uma das vítimas, ouvida no tribunal, referiu que o casal deu apenas um beijo de despedida, à porta da entrada do centro comercial, numa altura em que o seu namorado ia trabalhar.

Nesse momento, já com o namorado dentro do centro comercial, o jovem foi agredido e insultado, enquanto se ouviam as palavras "pedófilos" e "paneleiros", entre outros impropérios.

Quando o namorado veio em seu auxílio, a família atacou o casal, com o pai a bater com um alicate num dos ofendidos, enquanto mãe e filho davam pontapés ao outro.

Durante o julgamento, houve uma ligeira altercação entre o advogado de defesa e a vítima e o presidente do coletivo de juízes, depois de o advogado perguntar se havia crianças por perto quando deram o beijo - com a vítima a contestar a relevância da pergunta.

Tem de fazer perguntas pertinentes", criticou o juiz, levando a um pedido de desculpas do advogado.

Na sessão, as duas vítimas afirmaram que a agressão levou a uma alteração da relação.