No dia seguinte à apresentação do plano de vacinação de Portugal contra a covid-19, que define já os grupos prioritários, a eficácia e durabilidade da(s) vacina(s) esteve em análise no programa da TVI24 "Segunda Vaga".

O médico Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, explicou que ainda é cedo para apurar o nível de imunização.

No caso da imunidade adquirida pela via natural temos assistido a episódios de reinfeção, apesar de tudo ainda não muito generalizados. Em relação à vacina [da covid-19] ainda não temos muita evidência sobre quão duradoura vai ser a imunidade que a vacina confere. Só o tempo é que nos vai permitir perceber se há de facto um decréscimo da imunidade pós administração da vacina", observou o clínico.

Ricardo Mexia respondeu também a uma dúvida dos espectadores da TVI24 sobre se os infetados podem tomar a vacina contra a covid-19, lembrando, uma vez, que a situação ainda deverá estar a ser discutida pelas autoridades de saúde. O médico não acredita que se trate de um problema.

Na rubrica "Hora da Verdade" desmascarou-se uma publicação viral que circula nas redes sociais sobre o uso obrigatório de máscara e o facto desta obrigatoriedade estar na origem de um aumento de casos de covid-19.

Sobre os diferentes horários de recolher obrigatório em vigor em Portugal, o advogado Telmo Semião recordou as diferenças e a quem se aplicam.

Por fim, na rubrica "Tive Covid-19", o testemunho do editor de Justiça da TVI, Henrique Machado.