Este ano, a Europa ainda vai mudar para o horário de inverno. A mudança vai acontecer na madrugada de sábado para domingo.

Em Portugal, no continente e na Madeira, quando forem duas da manhã de sábado, o relógio atrasa uma hora e passa a ser uma da madrugada.

Na Região Autónoma dos Açores a mudança será feita à uma hora da madrugada de domingo, passando para a meia-noite.

O Governo informou Bruxelas que quer manter o sistema de hora de verão e de inverno, escreve o Público. Portugal rejeita assim a proposta da Comissão Europeia para acabar com as mudanças horárias.

Já este mês o primeiro-ministro, António Costa, defendeu que Portugal deve manter o atual regime bi-horário e ter uma hora de verão e uma hora de inverno, considerando que “o bom critério e único é o critério da ciência”.

A proposta vai ser votada no próximo ano, mas o Governo português já contestou a intenção. O Governo justifica a recusa com o relatório do Observatório Astronómico de Lisboa que diz que se Portugal mantivesse sempre o horário de verão, teria dias do ano em que o sol só iria nascer por volta das 9 da manhã.

Para o ano, a Comissão Europeia decide formalmente se acaba ou não com a mudança horária.