O Ministério da Saúde promoveu 83 administradores hospitalares, todos com vínculo à Função Pública. De acordo com o despacho, publicado na segunda-feira em Diário da República, assinado pelo secretário de Estado adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, a maioria das promoções é para o 3º grau da carreira. Mas também há vários administradores a serem promovidos para o 2º grau e até para o 1º.

Na sequência do meu despacho de 17 de novembro de 2020 (…) [nome do administrador em causa] é promovido a administrador do 3.º grau do quadro único, com efeitos retroativos", pode ler-se no despacho publicado em Diário da República.