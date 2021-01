Médica interna na especialidade de Medicina Intensiva, Teresa Oliveira tem 29 anos e desde o início do pandemia que, todos os dias, trabalha na área dedicada aos doentes com covid-19. E é por conhecer os problemas que têm estes doentes e as dificuldades enfrentadas pelos médicos que pede a todas as pessoas: "Por favor, fiquem em casa".

No vídeo divulgado no Youtube do Centro Hospitalar do Médio Tejo e no site do SNS, Teresa Oliveira aparece usando um Equipamento de Proteção Individual.

Por trás da máscara e da viseira, a médica conta: “Muitas das pessoas que aqui estão internadas são mais novas que os meus pais, alguns deles têm a idade dos meus irmãos mais velhos. E muitos não tem outros problemas ou co-morbilidades”.

"Isto é um apelo: quero pedir-vos a todos que não saiam de casa", diz a médica, apelando a que todos cumpram o confinamento determinado pelo estado de emergência, num momento em que Portugal vive, como referiu o Presidente da República, "O momento mais difícil da pandemia".

