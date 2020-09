Um surto de covid-19 no Hospital de Beja obrigou a encerrar parte do bloco operatório. O hospital acionou o plano de contingência depois de seis enfermeiros do bloco operatório terem acusado positivo no teste à covid-19.

Enfermeiros e auxiliares de saúde que estavam de serviço já fizeram testes e aguardam os resultados.

O Conselho de Administração do hospital está reunido para decidir medidas, mas, para já, o bloco operatório está parcialmente encerrado e foram canceladas algumas cirurgias programadas por questões de segurança. O hospital está a contactar os utentes para a anulação das respetivas cirurgias.

Só as cirurgias de emergência estão a ser realizadas.

Na quinta-feira, a presidente da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), Conceição Margalha, informou que os enfermeiros infetados "apresentam sintomas ligeiros e não inspiram cuidados". Os profissionais foram colocados de imediato em isolamento em casa.

NESTE MOMENTO, HÁ SEIS ENFERMEIROS DO BLOCO OPERATÓRIO COM INFEÇÃO CONFIRMADA", indicou Conceição Margalha, referindo que os profissionais de saúde, que "FORAM COLOCADOS DE IMEDIATO EM ISOLAMENTO" em casa, "APRESENTAM SINTOMAS LIGEIROS E NÃO INSPIRAM CUIDADOS".

Segundo a responsável,"por questões de segurança, foram canceladas algumas cirurgias programadas e será mantida uma avaliação rigorosa relativamente à atividade" no serviço.