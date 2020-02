A mãe de uma criança está revoltada com o que diz ser um erro grosseiro da parte do Hospital de Faro. Durante uma ida à urgência pediátrica com o filho, descobriu que a criança estava registada como falecida.

No final de janeiro, Sandra Dias dirigiu-se à Urgência Pediátrica do Hospital de Faro, com o filho doente. A criança foi diagnosticada com uma otite e depois de receber medicação teve alta no próprio dia. Uma semana depois o menino continuava com sintomas e regressou àquele serviço. A surpresa aconteceu no momento em que tentou fazer a inscrição.

Uma semana depois, o insólito subiu de patamar: a família recebeu em casa uma carta do hospital a apresentar os pêsames e a convidar para uma missa de homenagem à criança.

Incrédula com a situação, Sandra apresentou queixa na PSP e diz-se inconformada, lamentando não ter recebido qualquer explicação.

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve assume que se tratou de um erro de registo no momento da alta clínica e que foi corrigido no sistema no dia da nova admissão. Quanto à carta, explica que foi enviada antes da se detetar o engano e já foi apresentado um pedido de desculpa à família.