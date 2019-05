No programa Ana Leal, desta sexta-feira, no Jornal das 8 da TVI, vamos revelar mais um escândalo no Serviço Nacional de Saúde, que envolve um dos mais reputados cirurgiões do país.

Há registo de desvio de material cirúrgico, que custa milhares de euros, do Hospital de Santa Maria (público) para o Hospital Lusíadas (privado). Este trabalho é feito por um estafeta do Hospital Lusíadas que, à luz do dia e à vista de todos, vais buscar material ao hospital público para ser depois usado no hospital privado.

O médico visado chama-se Ângelo Nobre, que dirige em simultâneo os serviços de cirurgia cardiotorácica em Santa Maria e nos Lusíadas. O mesmo que, muitas vezes, está a ser pago pelo serviço público enquanto dá consultas e faz cirurgias no hospital privado.

Uma situação que não é novidade, que já se arrasta há vários anos e que, por isso mesmo, já foi alvo de comentários noutros hospitais do país. Os enfermeiros do serviço de cirurgia cardiotorácica de Santa Maria, enquanto responsáveis pelo material, começaram a registar numa folha o empréstimo deste material.

A TVI recolheu documentos, imagens e depoimentos que comprovam todo o esquema criminoso.

Durante a tarde desta sexta-feira, depois de ter sido divulgada apenas a promoção desta reportagem, as reações começaram a surgir. O Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte, onde se inclui o Hospital de Santa Maria, já fez saber que ordenou a abertura de um inquérito, dando mesmo conhecimento à Inspeção Geral das Actividades em Saúde.

A TVI tentou ainda ouvir a Ordem dos Médicos, mas não obteve qualquer resposta. Tanto ao pedido de entrevista, como às perguntas enviadas por escrito. Ângelo Nobre, o médico em questão, também não quis ser entrevistado, mas enviou um comunicado, já depois de saber que iríamos avançar com esta reportagem.