Duas crianças com Covid-19 estão internadas nos cuidados intensivos do Hospital Dona Estefânia, em Lisboa.

A informação foi confirmada à TVI por fonte do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central.

Segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde, divulgado no domingo, há 579 casos de infeção confirmados em crianças até aos nove anos. Há ainda 993 jovens com idades entre os 10 e os 19 anos.

Portugal contabiliza 1.316 mortos e 30.632 casos de Covid-19.

No domingo, houve um número recorde de doentes recuperados (9.844 recuperados).

O pneumologista Filipe Froes alertou, no Jornal das 8 da TVI, que "o risco de infeção é menor do que pensávamos" porque a infeção está diretamente relacionado com a existência de recetores que aumentam com a idade e que, a partir dos 12 anos, também existem mais nos rapazes do que nas raparigas.

Isto explica que a forma de gravidade é sempre maior nos homens e os homens constituem um fator de risco para a infeção."

No entanto, o médico deixou o alerta: "o fator de transmissão nas crianças é menor, mas não é nulo".

Por isso, e apesar dos "dados tranquilizadores", o médico considera que é preciso "manter a prudência" nas relações entre avós e netos e que o melhor é sempre optar pela "prevenção".