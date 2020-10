Subiu para 12 o número de profissionais de saúde do Hospital Garcia de Orta, em Almada, no distrito de Setúbal, que testaram positivo para o novo coronavírus no Serviço de Medicina I, informou esta segunda-feira a administração hospitalar.

Hoje, 19-10-2020, estão confirmados casos positivos para SARS-CoV-2 em 12 profissionais de saúde (10 enfermeiros e 2 assistentes operacionais)”, referiu o hospital, em comunicado.

Na mesma nota, o hospital explicou que os casos foram detetados "na sequência da realização de despistes para a infeção do vírus SARS-CoV-2, após diagnóstico num doente que, por razões terapêuticas, se tinha deslocado ao exterior da unidade hospitalar e testou positivo.

O hospital adiantou que "mantém a vigilância e avaliação clínica aos profissionais e doentes, tendo concluído os testes naquele Serviço".

Na sexta-feira, a mesma instituição avançou que dez profissionais de saúde estavam infetados com covid-19.