“Sim, uma imagem vale mais do que mil palavras...não precisando de legenda poderia ser somente ‘AMOR’". Foi desta forma que o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, prestou homenagem a um casal de idosos, após ambos terem morrido com covid-19, com 24 horas de diferença.

A homenagem foi publicada, juntamente com uma foto nas redes sociais, e já se tornou viral.

Com esta partilha, o hospital quis, no momento difícil que Portugal e o mundo atravessam, relembrar que, "hoje, mais do que nunca, a humanização dos cuidados é muito importante".