Célia Paulo, enfermeira de 49 anos, que presta serviço no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, está dada como desaparecida pela família desde a tarde desta segunda-feira.

A enfermeira terá sido vista pela última vez perto do Paço do Lumiar, ao final da tarde, e sem motivo aparente não voltou a casa e está desde então incontatável.

Os três filhos lançaram um apelo nas redes sociais e informam que a mãe pode estar desorientada e já reportaram o caso à PSP e à própria Polícia Judiciária.

Os contactos deixados pela família são: 962837609/ 936653859 / 916381231.

Contactado pela TVI24, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP diz que as diligências para encontrar Célia Paulo continuam.

A PSP continua a efetuar diligências no sentido de encontrar a cidadã na área de Lisboa, uma vez que foi aqui que ela foi vista pela última vez e é a área de residência - embora estejam outras entidades do país sob alerta. Continuamos também em contacto com a família para saber se houve alguma alteração face à participação inicial, o que não se verificou até agora", disse fonte da PSP.