Uma mulher com cerca de 70 anos foi esta sexta-feira transportada para o Hospital Santo António, no Porto, após ter caído num contentor do lixo instalado no subsolo, revelou à Lusa fonte dos Bombeiros Sapadores.

O acidente ocorreu pelas 14:37 numa altura em que funcionários da empresa municipal Porto Ambiente procediam à recolha do lixo na Rua da Madeira, encontrando-se o buraco onde está instalado o saco do lixo aberto no momento em que a mulher circulava na zona, acrescentou a fonte.

Sem especificar o tipo de ferimentos sofridos pela mulher nem a sua gravidade, a fonte revelou, contudo, que a profundidade do buraco em que ela caiu “é de três metros”.

Assistida no local, a vítima foi depois transportada pelo INEM para aquela unidade hospitalar.

A PSP tomou conta da ocorrência.